برنامج تدريبي بجامعة كفر الشيخ حول سبل مواجهة الإيذاء البدني والتحرش

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، برنامجًا تدريبيًا في كلية التربية النوعية حول كيفية التعامل مع الإيذاء البدني والتحرش، وذلك بحضور، الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، والدكتورة نجلاء الأشرف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وحضور طلابي.

تفاصيل البرنامج التدريبي

وأكد الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أهمية تنظيم البرنامج التدريبي من أجل حماية المرأة، ومناهضة أي مظهر من مظاهر العنف والتمييز ضدها، لافتاً إلى أن هناك تعاون بين المجلس القومي للمرأة مع الجامعة ومنظمات المجتمع المدني، حيث لا يُمكن تحقيق تنمية مستدامة دون حماية وتمكين النساء والفتيات في المناطق الريفية من المجتمع.

وشدّدت الدكتورة ميرنا ميلاد، مدربة مؤسسة «مطمن» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، علي أهمية بناء الوعي المجتمعي عموماً، والجامعي بصفة خاصة، للتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة من خلال السعي إلي تغيير طريقة التفكير تجاه المرأة، وتحديد الآليات التي يمكن استخدامها لردع العنف ضدها بكافة أشكاله.

وعرفت «ميلاد»، العنف والإيذاء البدني، والتحرش وأنواعه وأشكاله المختلفة، وطرق مواجهته، وتأثيرة، وآثاره في الشارع من الناحية النفسية والعقلية والاجتماعية والمجتمع، وكيفية التعامل مع التحرش، مشيرة إلي تعزيز قيم الوقاية والحماية للمرأة، ومساندتها وإدراك حقوقها وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز ضدها بمختلف صوره.

تعاون بين الجامعة و«القومي للمرأة»

وتحدثت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، عن نشأة المجلس القومي للمرأة، منوهة أنه مجلس قومي حكومي مصري، منشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000م، ويتبع رئاسة الجمهورية.

وذكرت «شاكر»، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار التعاون المشترك والقائم بين جامعة كفر الشيخ والمجلس القومي للمرأة، لتنفيذ العديد من الأنشطة الداعمة لجهود الجامعة، من أجل دعم وتمكين المرأة والفتاة، بهدف توفير بيئة تعليمية هادئة وآمنة داخل الحرم الجامعي، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية.