«الصيادلة» تطالب الخريجيين من راغبي القيد بالنقابة بالتقدم بأوراقهم

طالبت النقابة العامة لصيادلة مصر الخريجين الجدد الراغبين في القيد بالنقابة واستخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة بالتقدم بأوراقهم خلال شهر ديسمبر الجاري، نظراَ لاستقدام النقابة موظفي إدارة التراخيص بوزارة الصحة بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي لسرعة إنهاء إجراءات استخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة للدفعة الجديدة المتقدمين للقيد بالنقابة العامة، إضافة الى المتقدمين بكافة محافظات الجمهورية من خلال مندوبي النقابات الفرعية.

وأضافت النقابة أن موظفي الوزارة بدأوا عملهم بمقر النقابة العامة في 18 أكتوبر 2022 ويستمرون حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، مشيرة إلى إنهاء تراخيص ما يقارب 8 آلاف و500 خريج تقدموا من خلال النقابة العامة لاستخراج تراخيص المزاولة والقيد في النقابة من جميع المحافظات.

وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة للقيد في النقابة واستخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة تتضمن الآتي:

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه النقابة الدفعة الجديدة

1- شهادة التخرج أصل.

2- شهادة الميلاد «صورة بعد الاطلاع على الأصل».

3- بطاقة الرقم القومي سارية «صورة بعد الاطلاع على الأصل».

4- الموقف من التجنيد «صورة بعد الاطلاع على الأصل».

5- عدد 2 صورة شخصية مختومة بخاتم الكلية.

6 - شهادة المعادلة للجامعات الخاصة «صورة بعد الاطلاع على الأصل».

7- الفيش الجنائي موجه للنقابة.

8- شهادة الثانوية العامة أوما يعادلها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة

1- شهادة التخرج أصل

2- صورة شهادة الميلاد

3- صورة البطاقة الشخصية

4- الموقف من التجنيد

5- عدد 2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية.

6- إيصال سداد النقابة العامة.

7- دوسيه للحفظ.

8- نموذج صحة 13 «ملف الوزارة موجود بالنقابة العامة».

9- أصل شهادة المعادلة للجامعات الخاصة.

10- أصل شهادة التشريعات للجامعات الخاصة.

11- أصل شهادة حسن سير وسلوك للجامعات الخاصة.

12- أصل شهادة تدريب 800 ساعة مختومة بختم الصيدلية + صورة رخصة الصيدلية أو ختم الإدارة الصحية للجامعات الخاصة.