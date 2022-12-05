نقابة الصيادلة تكشف تفاصيل قرار وزير الصحة بشأن إعطاء الحقن بالصيدليات

قال عبد الناصر سنجاب، المشرف على نقابة الصيادلة، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة مهتم بحل المشكلات المتعلقة بمهنة الصيدلة، مشيرًا إلى أن وزير الصحة أصدر قرارًا يُعطي الحق للصيدلي بإعطاء الحُقن في الصيدليات بشروط معينة مثل حقن العضل وحقن تحت الجلد.

تدريب للصيادلة في مستشفيات وزارة الصحة

وتابع «سنجاب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء أمس الأحد، أن وزارة الصحة ستقوم بإعداد تدريب للصيادلة في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وهذا التدريب ليس متعلقًا بإعطاء الحقن فقط، ولكن حول كيفية التعامل مع أي أزمة طارئة قد تحدث حال وجود حساسية من بعض الحقن، مشيرًا إلى أن التدريب عبارة عن يوم واحد.

ولفت إلى أن التدريب سيوفر تصريحا لمعاون الصيدلي بالحصول على شهادة إعطاء الحقن، مشيرًا إلى أن التدريب للحصول على تصريح لإعطاء الحقن، لا يعد مشكلة على وجه الإطلاق.