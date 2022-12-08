ضبط شخصين حاولا تهريب مبالغ مالية في حقائبهما عبر مطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ باستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط شخصين مقيمين بنطاق محافظتي الدقهلية وأسوان لحيازتهما مبالغ مالية كانت مخبأة داخل حقائبهما، وذلك حال إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد، وبمواجهتهما أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

مسافر يحاول تهريب كروت بنكية ومخدرات

وفي السياق ذاته، تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ باستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط (شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد لحيازته 51 كارت بنكي «فيزا» لا تخص الراكب وعدد من الأقراص المخدرة كانت مخبأة داخل حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدي الرحلات المغادرة من البلاد.

اعترافات المتهم

وبمواجهته أقر بأن الكروت البنكية تحصل عليها من أحد أصدقاء أقاربه للسفر بها إلى إحدى الدول لاستخدامها في شراء بعض المنتجات وإعادة بيعها بالبلاد والاستفادة من فارق الأسعار بالمخالفة للقانون وأضاف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.