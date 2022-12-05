ضبط 21 متهمًا بالاتجار في المخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية 

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 19 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 21 متهم لعدد 6 منهم معلومات جنائية، إلى جانب تنفيذ 2354 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 6 قطع سلاح ناري وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات.