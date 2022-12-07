القبض على 17 متهما بالاتجار في السلاح خلال حملة أمنية بأسيوط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (24) قطعة سلاح نارى عبارة عن (10بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش- 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة عدد 17متهم "لعدد 3 منهم معلومات جنائية".

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات متنوعة من المواد المخدرة) بحوزة 5متهمين " لعدد 3 منهم معلومات جنائية".

تنفيذ عدد (539) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات.