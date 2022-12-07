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القبض على 17 متهما بالاتجار في السلاح خلال حملة أمنية بأسيوط

كتب:

 محمد بركات
11:48 ص | الأربعاء 07 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (24) قطعة سلاح نارى عبارة عن (10بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش- 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة عدد 17متهم "لعدد 3 منهم معلومات جنائية".

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات متنوعة من المواد المخدرة) بحوزة 5متهمين " لعدد 3 منهم معلومات جنائية".

تنفيذ عدد (539) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات.

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بقلم  محمد بركات