القبض على 82 تاجر مخدرات في حملة أمنية موسعة بالجيزة

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط عدد 8 قطع سلاح نارى عبارة عن (3 طبنجات - 5 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 8 متهمين.

ضبط عدد 72 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (6 كيلو جرام لمخدر البانجو - 2,465 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2,136 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 2,050 جرام لمخدر الإستروكس - 1,454 جرام لمخدر البودر - 857 جرام لمخدر الآيس- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 74 متهم.

تنفيذ عدد 11302 حكم قضائى متنوع.

ضبط عدد 56 قطعة سلاح أبيض.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.