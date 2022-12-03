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القبض على 82 تاجر مخدرات في حملة أمنية موسعة بالجيزة

كتب:

محمد بركات
11:55 ص | السبت 03 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية- ارشيفية

وزارة الداخلية- ارشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط عدد 8 قطع سلاح نارى عبارة عن (3 طبنجات - 5 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 8 متهمين.

ضبط عدد 72 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (6 كيلو جرام لمخدر البانجو - 2,465 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2,136 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 2,050 جرام لمخدر الإستروكس - 1,454 جرام لمخدر البودر - 857 جرام لمخدر الآيس- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 74 متهم.

تنفيذ عدد 11302 حكم قضائى متنوع.

ضبط عدد 56 قطعة سلاح أبيض.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات