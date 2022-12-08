«الداخلية»: ضبط 1942 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت عن ضبط (1942) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

أبرز نتائج الحملات

وحسب بيان وزارة الداخلية، تم ضبط (3) قضايا حجب أرز أبيض، و(79) قضية حجب أرز شعير، وضبط (6) قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية، وكذا ضبط (525) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء، وضبط (916) قضية في مجال مخالفات المخابز، و(54) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

ضبط (المدير المسؤول عن إحدي الشركات بمحافظة الشرقية القائم على إدارة صحفة على الفيس بوك) لقيامه بإدارة الشركة المشار إليه غير مصرح لها بتداول المواد الخام للصناعات الدوائية والترويج لها على الصفحة المشار إليها، وبحوزته كمية قدرها (250 كيلو جرام من خام مادة "سيلدينافيا") التي تستخدم في تصنيع المنشطات بدون مستندات مجهولة المصدر.

ضبط (المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السجائر والأدخنة بدون ترخيص - بمحافظة الغربية) وبحوزته (32500 عبوة سجائر محلية الصنع قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط (قائد سيارة حال سيرها - بمحافظة كفر الشيخ) محملة بكمية قدرها (27 طن أرز أبيض عيني) معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط (مالكة محل بدال تمويني لصرف المقررات التموينية - بمحافظة دمياط) لتجميعها كمية قدرها (25 طن سكر تمويني، 236 عبوة زيت تمويني) مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية قامت المذكورة بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء.

ضبط (المدير المسؤول عن مخبز بلدي - بمحافظة القاهرة) لتصرفه في كمية قدرها (15,95 طن دقيق بلدي مدعم) قام المذكور بالاتجار بها ببيعها في السوق السوداء.

ضبط (قائد سيارة حال سيرها - بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (5 طن دقيق بلدي مدعم عيني) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم للإتجار بها في السوق السوداء.

مجال توريد وتداول الأرز الشعير

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (79) قضية بمضبوطات بلغت (609,185 طن أرز شعير).

ضبط (مالك مجزر لذبح الدواجن - بمحافظة الجيزة) ، وبحوزته كمية قدرها (3,360 طن مقطعات دواجن مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة منتجات الألبان - بمحافظة المنوفية) ، وبحوزته كمية قدرها (20 طن ملح طعام) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (قائد سيارة حال سيرها - بمحافظة الفيوم) محملة بكمية قدرها (40 طن أسمدة زراعية) بدون مستندات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً مجهولة المصدر عن ضبط (42) قضية بإجمالي مضبوطات بلغت (67696 عبوة سجائر مختلفة الأنواع).