«الداخلية» تكشف ملابسات تداول مقطع فيديو لواقعة تحرش في حلوان

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة بمنطقة حلوان بالقاهرة، كشفت التحريات أن السيدة المشار إليها مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وحال توجهها لإحدى صالات الألعاب الرياضية الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم محل إقامتها، قام أحد الأشخاص بالتحرش بها ولاذ بالفرار.

ضبط المتهم

وعقب ذلك قام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو للواقعة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وبعد تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم بالنشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم وبمواجهته أقر بأنه القائم على نشر هذا المقطع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.