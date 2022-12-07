الداخليه تكشف ملابسات تداول مقطع فيديو العثور على طفل حديث الولادة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بعثوره على طفل حديث الولادة، بمدخل أحد العقارات، وتداول مقطع فيديو على تطبيق «انستجرام»، متضمناً العثور على الطفل، كشفت التحريات أن وراء الواقعة سيدة تركت الطفل في مكان العثور عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأن الطفل الذي قامت بالتخلي عنه هو طفل شقيقتها، وأنها أقدمت على ذلك بإيعاز من شقيقتها والدة الطفل، وأمكن ضبط والدة الطفل وبمواجهتها بما جاء بأقوال شقيقتها أيدتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.