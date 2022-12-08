«الداخلية»: ضبط 19 قطعة سلاح ناري و308 قضايا مخدرات في 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

أبرز النتائج

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (195 قطعة سلاح ناري بحوزة 153متهما) وذلك على النحو التالي:

(14) بندقية آلية.

(18) بندقية خرطوش.

(7) طبنجات.

(156) فرد محلي.

(358) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(209) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85970) حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي:

(343) حكم جناية.

(25874) حكم حبس جزئي.

(4504) حكم حبس مستأنف.

(43309) حكم غرامة.

(11940) مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (308) قضايا مواد مخدرة بإجمالي 340 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (44,756 كيلوجرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (32,930 كيلوجرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,410كيلوجرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (10,750 كيلوجرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (4,137 كيلوجرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,003 كيلوجرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (946 جراما).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (700 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (310 جرامات).

عدد (5306) أقراص مخدرة

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي ، ضم متهمين ارتكبا (8) حوادث متنوعة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (38) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (325) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22469) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (53) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.

وفي بيان آخر وزارة الداخلية، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

في مجال ضبط مكافحة جرائم تهريب البضائع: ضبط عدد (7) قضايا متنوعة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1735) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (29) قضية.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات: ضبط عدد (5) قضايا.

في مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (241) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.