«الداخلية»: القبض على مسجل خطر بتهمة تبيض 5 ملايين جنيه

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسـل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية، واستخدامها في عمليات احتيالية للنصب على المواطنين والبنوك ومعارض السيارات، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.

5 ملايين جنيه

وأوضحت الوزارة أنّه أودع بعضًا من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، لافتة إلى أن أفعال الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بلغت 5 ملايين جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية.