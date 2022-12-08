الداخلية: القبض على مسجل خطر تخصص في سرقة الهواتف من الوحدات السكنية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى في مجال سرقة الهواتف المحمولة من داخل المساكن، مستخدمًا أسلوب «كسر الباب».

أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة بدر، بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض 4 هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب قيمتها الحقيقية.

ضبط المتهم

بالانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة، وله معلومات جنائية، وعثر بحوزته على «4 هواتف محمولة، جميعها مجهولة المصدر، وأجنة حديدية».

الاعتراف بسرقة الهواتف المحمولة

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتهم من بعض المساكن الكائنة بدائرة القسم بأسلوب «كسر الباب»، مستخدمًا الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزته، مؤكدًا أنّ المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، واتخاذ الإجراءات القانونية.