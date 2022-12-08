كفر الشيخ وجامعة الإسكندرية تبحثان مقترحات تطوير مدينتي بلطيم والبرلس

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وفد كلية الفنون الجميلة، اليوم الخميس، لعرض ومناقشة مقترحات لتطوير وتنمية مدينتي بلطيم والبرلس عمرانياً، بالتعاون مع المحافظة.

7 قيادات يشاركون في الاجتماع

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد هشام سعودي، نقيب مهندسي الإسكندرية، والأستاذ بقسم العمارة، والمهندسة بثينة الحسيني، نقيب المهندسين بكفر الشيخ، والدكتور علاء الدين الألفي، أستاذ بقسم العمارة، والدكتور خالد صلاح، مدرس بقسم العمارة، والدكتور أحمد الزيات، مدرس بقسم العمارة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير الادارة العامة للتخطيط العمراني بكفر الشيخ، والمهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضاري.

وضع خطط مستقبلية لتطوير المدن القديمة

يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجامعات المصرية من أجل وضع خطط مستقبلية لتطوير المدن القديمة، ووضع تصور لإقامة وتنفيذ مشروعات خدمية تخدم المواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن، وفي إطار التنسيق والتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.