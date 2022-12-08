سعر الأرز اليوم في المحافظات.. استقرار ملحوظ لـ«الأبيض» و«الشعير»

أكد الدكتور أسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث الزراعات بسخا في محافظة كفر الشيخ، أن سعر الأرز الشعير اليوم الخميس بالمحافظات شهد استقرارا ملحوظا لنوعي الشعير عريض الحبة والأرز رفيع الحبة لليوم الثاني علي التوالي.

وقال مدير مركز البحوث لـ«الوطن»، إن سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة سجل 10 آلاف و750 جنيها، والأرز الشعير رفيع الحبة 10 آلاف و350 جنيها، كما شهد الأرز الأبيض السائب اليوم استقرار في أسعار اليوم بـ13 آلاف و900 جنيه للأرز السائب بالمحافظات.

سعر الأرز اليوم الخميس

وأضاف «الرفاعي»، أن سعر الأرز اليوم الخميس بالمحافظات شهد استقرارا للأرز الأبيض السائب، وكذلك للأرز الشعير بنوعيه من الأرز الشعير عريض الحبة، والأرز الشعير رفيع الحبة، وهو أمر لم يحدث منذ مطلع الشهر الجاري أن تشمل جميع أنواع الأرز استقرار مثل اليوم، مشيرا إلى أن الحملات التموينية الرقابية المنتشرة بمحافظات الجمهورية بدأت تأتي بثمارها في استقرار سعر الأرز اليوم.

سعر الأرز اليوم في الأسواق الحرة

وأشار إإلى أن سعر الأرز اليوم مناسب لحالات الشراء بالنسبة للمواطنين، كونه لا يشهد ارتفاعا في الأسعار منذ يومين بالأسواق الحرة، مشيرا إلى أن ذلك يرجع لتشديد الحملات الرقابية على الأسواق الحرة، وضبط أي كميات من الأرز المخزنة لدي بعض التجار بهدف الاحتكار، والضرب بيد من حديد علي أي حالات بيع للأرز بأسعار مبالغ فيها، والتي من شأنها تسبب ضرر بالغ علي المستهلك.