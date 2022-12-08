القبض على مسجلين خطر لاستغلال الأطفال في التسول بمدينة نصر 

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول وإستجداء المارة والتعدي علىهم والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (أسلحة بيضاء) وبصحبتهما عدد (3) من الأحداث المجني علىهم، بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات.

بمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامي وأيدا ما جاء بأقوال المجني علىهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني علىهم.