«الداخلية»: القبض على تاجر عملة بالتجمع

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص في القاهرة، تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، إذ أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخص مقيم في دائرة قسم شرطة التجمع الأول، بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.

ضبط المتهم

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنّه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده في مسكنه، وعُثر بحوزته على «مبالغ مالية بها عملات أجنبية، ماكينة عد نقود، هاتف محمول»، وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبي، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامي، واتخاذ الإجراءات القانونية.