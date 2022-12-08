تداول 2761 حاوية مكافئة في مينائي الإسكندرية والدخليلة خلال يومين

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال اليومين الماضيين، عبر دخول وخروج 47 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجرى حاليًا العمل على شحن وتفريغ 31 سفينة، كما جرى تداول حوالي 2761 حاوية مكافئة في المينائين.

تداول قرابة 170 ألف طن من البضائع

وشهدت حركة الملاحة تداول البضائع نشاطًا كبيرًا، حيث تم تداول قرابة 170 ألف طن من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة.

متابعة الرصد الجومائي

ووفق بيان الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، وجه اللواء بحري، نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، والالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره.