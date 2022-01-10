غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

قررت الهيئة العامة لمينائي الإسكندرية والدخيلة، غلق البوغاز، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، والتقلبات الجومائية المستمرة، والمتمثلة في زيادة نسبة الشبورة وتأثيرها على مجالات الرؤية، فضلا عن ارتفاع مستوى الأمواج، وسرعة حركة الرياح، وذلك حرصا على الأفراد والممتلكات.

غلق البوغاز لحين تحسن الأحوال الجوية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان اليوم، إنه تقرر غلق البوغاز في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين، الموافق 10 يناير 2022، لحين تحسن الأحوال الجوية.

وأضاف «بريقع»، أن الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية شدد على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد، والاستمرار في متابعة الرصد الجومائي بصفة دورية، من حيث سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج والضغط الجوي، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد و الممتلكات.

الحركة الملاحية في ميناء الإسكندرية

وشهدت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية، خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية؛ زيادة في حجم البضائع المتداولة الصادر والواردة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، بإجمالي 285574 طن، بينما بلغ أعداد الحاويات المتداولة الصادرة والواردة بمينائي الإسكندرية والدخيلة 2101 حاوية مكافئة، وذلك مع التحسن التدريجي للأحوال الجوية.

53 سفينة باشرت أعمالها في ميناء الإسكندرية

وبلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، 53 سفينة، بينما بلغ عدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ 34 سفينة، ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.