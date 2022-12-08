دعوات في كفر الشيخ لمواجهة ارتفاع أسعار الذهب.. «دبلة ومحبس والباقي في القايمة»

لجأ عدد من الأهالي بمحافظة كفر الشيخ، والشباب المقبلين على الارتباط للاستغناء عن شراء كميات كبيرة من الذهب، والاكتفاء بشراء «دبلة ومحبس» مع كتابة باقي مبلغ الشبكة في القائمة، وذلك لضمان حق الفتاة المراد الارتباط بها.

إلغاء المظاهر الاحتفالية بالخطوبة

وشجع العديد من الأهالي خاصة المقيمين في بعض قرى كفر الشيخ بعضهم البعض على الاقتصار في الخطبة على شراء «الدبلة والمحبس»، دون المغالاة في عمل حفل خطبة ودون تحميل أسر العروسين أي تكاليف، للحد من الغلاء الذي تشهده مراسم الخطوبات حالياً.

«سالم»: «معدش زمن الدهب»

«موضوع الشبكة ده معدش مهم زي أيام زمان وأكتر الأهالي خاصة في القري بقوا يكتفوا بدبلة ومحبس والباقي خلاص بقا بيتكتب في القايمة عشان نخفف على بعض لأن معدش زمنه ولا وقته إننا نشتري دهب ونحتفظ بيه في البيوت»، بهذه الكلمات بدأ المغاوري سالم، أحد أهالي كفر الشيخ، حديثه لـ«الوطن».

«سالم»: الاقتصار على المشروبات الغازية

وقال «سالم»، «ناس كتير لغوا موضوع حفل الخطوبة هو كمان، وبقا العريس والعروسة يلبسوا الدبل عند الصايغ، وده بسبب غلاء الأسعار، كمان معدش فيه تكليف زي زمان يعني كان زمان أهل العروسة يعملوا أكل كتير عشان أهل العريس، والناس اللي جاية معاه، لكن دلوقتي بقا الاقتصار على المشروبات الغازية وبس».

«عبدالعزيز»: «خففوا على بعض»

«اعتبر عريس بنتك زي ابنك، وخفف عليه زي ما تحب ابنك أهل عروسته يخففوا عليه».. كلمات قالها محمد عبدالعزيز، أحد أهالي مدينة بيلا، متابعًا: «لازم الناس تخفف علي بعض، أنا لما جه عريس لبنتي مطلبتش منه أي حاجة قولت له اللي تقدر عليه هاته وأنا بردو إللي هقدر عليه هجيبه لبنتي ووافق علي كده، والحمد لله سهلنا علي بعض وربنا سهل علينا، وبقول للناس ياريت تخففوا علي بعض عشان منشوفش حد بدون زواج، وعشان ربنا يحفظ بناتنا وشبابنا».

ارتفاع أسعار الذهب

وتشهد أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاع كبير، وجاءت كالتالي:

عيار 18 سجل 1474 جنيهاً.

عيار 21 سجل 1720 جنيهاً.

عيار 24 سجل 1996 جنيهاً.

عيار 14 سجل 1146 جنيهاً.

الجنيه الذهب 13680 جنيهاً.