نصائح بعد هبوط أسعار الذهب اليوم في الأسواق.. تبيع ولا تشتري؟

مع تحركات أسعار الذهب بصفة يومية، تكثر تساؤلات المواطنين حول توجههم لبيعه أم لشرائه، أم التوقف عن حركة التداول في الأسواق لحين ضبط الأسعار، حيث شهدت الأعيرة المختلفة ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية قبل أن يبدأ عملية الهبوط منذ أمس، والتي تستمر اليوم أيضا.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية نصائح مع هبوط أسعار الذهب اليوم، وذلك وفقا لمجدي سعد، أحد تجار الذهب في الإسكندرية.

أسعار الذهب اليوم.. متى أشتري؟

وسجلت أسعار الذهب اليوم الخميس انخفاضا جديدا، حيث وصل عيار 21 لـ1710 جنيهات، وعيار 18 1466 جنيها. وبحسب «سعد»، فإن هذا الانخفاض يشجع المواطنين على الشراء لكن في حالة الضرورة، حيث من المتوقع انخفاضه مرة أخرى.

وقال «سعد»، إن شراء الذهب في هذه الفترة أمر غير محسوب، إلا لو كان الهدف من ذلك هو الادخار لأكثر من سنة، مشيرا غلى أنه يُنصح بالشراء في وقت تكون الرؤية فيه واضحة بالنسبة للمشتري، وأن يكون الغرض من الشراء محددا.

أسعار الذهب اليوم.. متى أبيع؟

وفيما يتعلق بنصائح البيع تزامنا مع هبوط أسعار الذهب اليوم، قال التاجر إنه يجب البيع في حالة الاضطرار فقط خلال هذه الفترة: «بيع لو انت مضطر ومحتاج الفلوس حالاً، وبيع ذهب على قد احتياجك فقط، لأن تخزين الذهب غير مكلف، فمش هيضرك مهما خزّنته سنين، مش هتصرف عليه، بالعكس هو بيزيد من قيمة رأس مالك».