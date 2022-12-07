أسعار الذهب في السويس.. عيار 21 بـ1700 جنيه

شهد سوق الذهب في محافظة السويس، إقبالاً على شراء السبائك والجنيهات الذهبية، في حين تراجع الإقبال على شراء المشغولات الأخرى من المعدن الأصفر.

ويقول بطرس لبيب خليل، الصائغ بالسويس، إن سوق الذهب منذ أن شهدت الأسعار تراجعاً وانخفاضا، زاد الإقبال زاد بشكل كبير على شراء السبائك الذهبية، وتراجع الإقبال على شراء المشغولات الذهبية.

وأضاف أن الإقبال أيضاً زاد على شراء الجنيهات الذهبية بشكل واضح جداً فالكل يتساءل عن السبائك والجنيهات، والناس في حالة ترقب لاستثمار أموالهم لأن هناك من ينظر إلى الذهب على أنه أضمن استثمار.

وأوضح أن أسعار الذهب اليوم في السويس، في الفترة المسائية الأسعار انخفضت مرة أخرى، وأصبح سعر عيار الذهب 21 حوالي 1700 جنيه سعر الشراء والبيع بـ1650، وعيار 18 سعر البيع 1414 جنيهًا أما الشراء 1455 جنيهًا، أما السبائك عيار 24 فوصل سعر الجرام لـ1942 جنيها.