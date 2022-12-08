أسعار الذهب تتراجع محليا وعالميا.. عيار 21 بـ1720 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم، فتوقف سعر عيار 24 الأكثر نقاءً في بداية التعاملات عند 1966 جنيها، وعيار 21 الأكثر مبيعًا 1720 جنيها، وعيار 18 بـ1474 جنيها، وعيار 14 النحاسي 983 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 13760 جنيها.

كانت أسعار الذهب صباح أمس الأربعاء قد سجلت 2023 جنيها لعيار 24، و1770 جنيها لعيار 21، و1517 جنيها لعيار الذهب 18، و14160 جنيها للجنيه الذهب.

أسعار الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب نحو 1780 دولارًا للأوقية اليوم الخميس، متخليًا عن بعض المكاسب من الجلسة السابقة مع تقدم الدولار وسط مخاوف من الركود العالمي المتجدد، بينما يترقب المستثمرون المزيد من الإشارات حول مسار رفع أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية.

رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس

تتوقع الأسواق أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بشكل أكثر اعتدالًا الأسبوع المقبل بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماعات الأربعة الماضية.

مواصلة رفع الفائدة لفترة طويلة

مع ذلك، تبقى الذروة المحتملة لمعدلات رفع الفائدة غير مؤكدة إلى حد كبير حيث حفز إصدار بيانات التوظيف والخدمات والمصانع الأمريكية القوية بشكل مفاجئ الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشدد أكثر في رفع سعر الفائدة لفترة أطول.

توقعات الذهب 2023

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي للأوقية في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1818.92 دولار بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر – ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1885.24 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا.