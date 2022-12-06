عضو بمجلس الشيوخ: المشروعات القومية تجذب الاستثمارات وتوفر فرص العمل

وصف النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، المشروعات القومية التي جري افتتاحها الأسبوع الجاري وخلال 8 سنوات مضت، بمثابة بوابة الدخول للجمهورية الجديدة، من خلال تأهيل البنية التحتية وتدشين مدن الجيل الرابع وتنفيذ شبكة طرق وكباري خلال مدة زمنية قصيرة فاقت كل التوقعات، ووفرت فرص عمل غير مسبوقة، بما يعزز مكانة الاقتصاد المصري ويمنحه شهادة ثقة أمام المستثمرين فهو اقتصاد متنوع وواعد ويمتلك من الفرص ما يؤهله لتخطي التحديات الراهنة.

المشروعات القومية

وقال النائب خالد عيش في بيان صحفي اليوم، إن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة ضمن مدن الجيل الرابع، وبعدها افتتاح عدد من المشروعات القومية الضخمة في الإسكندرية، يؤكد الإرادة السياسية لتحقيق إنجازات لم نعاصرها من قبل، ففي ضوء تلك المشروعات ترسل الدولة رسائل طمأنة للداخل والخارج بأن مصر لديها من الفرص الواعدة للاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في المدن الجديدة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «الدولة حريصة علي خلق شرايين جديدة للتنمية بمختلف المحافظات من مشروعات قومية وزراعية وصناعية، لتلبي احتياجات المواطنين وتؤمن مستقبل الأجيال الجديدة حيث أن هناك ما يقارب مليون شخص يدخلون سوق العمل سنويا، وهو ما يتطلب فتح منافذ استثمارية جديدة وهو ما لمسناه في المشروعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وبالتبعية تحتاج تلك المشروعات لشبكة طرق قوية تلبي مستهدفات التنمية وتخفيف الحركة المرورية تزامنا مع الزيادة السكانية المتلاحقة، وعلي ضوء ذلك تم تدشين شبكة طرق بطول 7000 كيلو متر من الطرق الجديدة ضمن المشروع القومي للطرق، إلى جانب تنفيذ 900 كوبري.

خلق فرص العمل

وأضاف «عيش»: «الدولة عملت على محورين في وقت واحد، الأول تدشين المشروعات القومية الضخمة التي تجذب الاستثمارات وتعمل على خلق فرص العمل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، والمحور الثاني ضمان حياة كريمة للمواطن من خلال مبادرة حياة كريمة التي أطلقتها الدولة لتطوير 4500 قرية في 22 محافظة، وتحسين جودة حياة 60 مليون مواطن مصري بتكلفة بلغت 700 مليار جنيه».