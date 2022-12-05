رئيس «إسكان الشيوخ» لـ نشأت الديهي: مصر أنفقت 7 تريليونات جنيه على المشروعات القومية

قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن الدولة أنفقت على المشاريع القومية خلال السنوات الأخيرة ما يقرب من 7 تريليونات جنيه، مشيرًا إلى أن الرقعة المعمورة في مصر كانت تصل لـ 6.5% من مساحة مصر في الخمسينيات، وكان تعداد مصر في هذا الوقت 20 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى المسؤولية كان عدد سكان مصر 85 مليون، وكانوا يعيشون على نفس الرقعة المعمورة.

زيادة المساحة المعمورة لتصل للضعف

وأضاف «سعيد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن الرئيس السيسي عمل على زيادة المساحة المعمورة لكي تصل للضعف، مشيرًا إلى أن المساحة الآن أصبحت أكثر من 13%، وهذا حدث بسبب قيام الدولة بمشروعات كثيرة في جميع المجالات سواء الطرق او النقل أو الإسكان أو البنية التحتية.

الدولة قامت بالكثير من مشروعات الإسكان

وأوضح رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الدولة قامت بالكثير من مشروعات الإسكان التي تشمل ملف المياه والصرف الصحي وتطوير العشوائيات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أضاف 32 مدينة جديدة خلال 8 سنوات فقط مثل المنصورة الجديدة والإسماعلية الجديدة والعاصمة الإدارية، وهذا ساهم في تخفيف الزحام داخل المدن الجديدة.

بناء مليون وحدة في الإسكان الاجتماعي

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قام ببناء مليون وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي، وتم تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي في توصيل مياه الشرب بنسبة تجاوزت الـ98%، كما أن مشروع الصرف الصحي في 2014 وصل لـ12% في كل أنحاء مصر، والآن زادت هذه النسبة لـ45%، ومع انتهاء حياة كريمة سيتم الانتهاء من توصيل 100% من الصرف الصحي.