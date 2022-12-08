أنس عاشور رئيسا لاتحاد طلاب جامعة مطروح.. وشروق علي نائبة

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس، انتهاء فعاليات الجولة الأخيرة من ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2022/ 2023، والتي اختتمت باختيار رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه.

الممارسة الديمقراطية داخل الاتحادات الطلابية

وأكد رئيس جامعة مطروح، أهمية دور الاتحادات الطلابية في تمثيل طلاب الجامعات، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاهتمام بالاتحادات الطلابية، مما يتيح الفرصة أمام الطلاب للمشاركة الفعالة في تقديم نموذج للممارسة الديمقراطية داخل الجامعات.

الفائزون باتحادات طلاب الكليات

وعقب إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب في جميع الكليات الإحدى عشر، قدم الدكتور مصطفى النجار التهنئة لجميع الفائزين، مشيرًا إلى فوز الطالب أنس عاشور بالفرقة الرابعة بكلية التربية، بمنصب رئيس اتحاد الجامعة، والطالبة شروق علي بالفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية بمنصب نائب رئيس الاتحاد، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.

العملية الانتخابية

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة مطروح، بالتنظيم والإعداد الجيد لجميع مراحل العملية الانتخابية، وخروجها بهذه الصورة المشرفة، متوجهًا بالشكر لجميع القائمين على العملية الانتخابية، داعيًا أعضاء الاتحاد الجدد إلى التمثيل المشرف لجامعتهم وزملائهم الطلاب.

الفائزون بأمناء اللجان

وأسفرت انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة عن فوز مهند أشرف بالفرقة الثالثة بكلية السياحة والفنادق بمنصب أمين لجنة الأسر الطلابية العليا، وفوز هبة محمود بالفرقة الرابعة بكلية التربية للطفولة المبكرة بمنصب أمين مساعد اللجنة، وحسام يسري بالفرقة الثالثة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بمنصب أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي العليا، ومهند عاطف بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بمنصب أمين مساعد اللجنة، ومحمد عز الدين بالفرقة الثالثة بكلية علوم البترول والتعدين بمنصب أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة العليا، والطالب مصطفى ناصر بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بنين بمنصب أمين مساعد اللجنة، وفازت الطالبة فاطمة ياسر بالفرقة الثالثة بكلية التربية للطفولة المبكرة بمنصب أمين لجنة النشاط الفني العليا، والطالب أدهم ماهر بالفرقة الثانية بكلية التمريض بمنصب أمين مساعد اللجنة الفنية، وفاز الطالب عمار ياسر بالفرقة الأولى بكلية التمريض بمنصب أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات، وفوز الطالبة مريم عبد الجواد بمنصب أمين مساعد لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات، وفاز الطالب أحمد حسن بالفرقة الثالثة بكلية الآثار واللغات بمنصب أمين لجنة النشاط الرياضي العليا، وفاز الطالب محمد وائل بالفرقة الأولى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بمنصب أمين مساعد لجنة النشاط الرياضي العليا، وفاز الطالب محمد علي بالفرقة الثانية بكلية الآثار واللغات بمنصب أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي العليا، والطالب عبد العزيز محمد بمنصب أمين مساعد اللجنة.