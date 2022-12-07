اختتام مبادرة «مفاتيح الخير» في مساجد قرى «حياة كريمة» بالقليوبية

اختتمت اليوم المرحلة الأولى لمبادرة مفاتيح الخير بمساجد القليوبية، التي أقيمت مؤخرا في مساجد قرى «حياة كريمة» بالقليوبية، وواصل الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف اليوم شرح بعض مفاتيح الخير التي من خلالها يعم السلام الروحي والنفسي يتبعه السلام والأمن المجتمعي.

الدعاء أحد مفاتيح الخير

أكد وكيل وزارة الأوقاف أن الدعاء يأتي بعد بذل الفرد الجهد والعمل على أكمل وجه، واستنفاذ كامل الطاقة، والأخذ بكامل الأسباب حتى يصل الإنسان إلى درجة المضطر.

أشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه لايجب تسلل اليأس إلى قلب الفرد، ويقف على أعتاب مسبب الأسباب باضطراره وعجزه على عتبة الرجاء والطمع في كرم الله وعطائه، وهذا هو ما يتضح جليا في قوله تعالى «أمن يجيب المضطر إذا دعاني»، فيمتثل العبد لمفتاح الخير وهو الدعاء.

الفلسفة الإيمانية لمفتاح الخير

أوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن هذه هى الفلسفة الإيمانية لمفتاح الخير من باب الدعاء، وليس كما يتخيل البعض بتقديم الدعاء عن العمل والبذل والسعى وصدق العمل ثم يأتى الرجاء في الله.

شارك في المبادرة، تواجد كثيف من المصلين ورواد المساجد الذين التفوا واستمعوا للمبادرة الكريمة التي خاطبت القلوب والوجدان.

أقيمت فعاليات مبادرة الخير في مساجد قرى محافظة القليوبية، التي ينفذ فيها برنامج «حياة كريمة»، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ صفوت فاروق أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية.