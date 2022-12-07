الكاتبة سماح أبو بكر تثمن دور مؤسسة «حياة كريمة» في توعية الأطفال

شاركت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، سفيرة حياة كريمة، لأول مرة في فعاليات مبادرة «أنت الحياة» بمحافظة المنيا، إذ شاركت في عدة ورش حكي بمقر مسرح أنت الحياة، وكذلك في خيم ورش الحكي، وكشك كتابك.

نشأة المشروع القومي حياة كريمة

واستمر قطار التوعية في محطاته المختلفة على جميع أصعدة التوعية للطفل عن طريق ورش الحكي، التي تضمنت نشأة المشروع القومي حياة كريمة ومبادرات المؤسسة المختلفة عن طريق سيناريو بين حياة وكريمة، وتمثيل الأطفال لواقع استفادتهم من خدمات حياة كريمة على جميع الأصعدة.

وثمنت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، سفيرة حياة كريمة، الدور التوعوي المتكامل الذي تقوم به المؤسسة في إطار تكاملي مع كافة جهاتها الشريكة، وفي إطار بنية الشخصية لطفل سيعكس طموحات وأحلام مستقبل مصر.

الثقافة الخضراء

ونتيجة للاستجابة الإيجابية للأطفال، أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة جذور لنشر الثقافة الخضراء بين طلاب المدارس والمساهمة في نشر الممارسات التي تحد من أثر التغيرات المناخية.

مبادرة «أنت الحياة» نتاج تضافر جهود العشرات من الوزارات والمؤسسات في الدولة، وتعمل جنبًا إلى جنب مع مشروعات حياة كريمة في إطار السعي لتوفير حياة كريمة لائقة لأهالي الريف المصري في إطار أهداف التنمية المستدامة ومخرجات مؤتمر المناخ.