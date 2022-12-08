«التعليم»: تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية دون تقيد بالمصروفات

أصدر عدد من المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية، بتمكين جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من تحرير استمارة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، دون التقيد بالمصروفات الدراسية.

الاكتفاء بتحصيل رسوم استمارة التقدم للامتحان

وأضافت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي مرسل للإدارات التعليمية، يتم الاكتفاء بتحصيل رسوم استمارة التقدم للامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكداً يسدد الرسم الإضافي وخامات مستلزمات امتحان الشهادة الإعدادية بالكامل حسب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع إنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي.

رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية .. 158 جنية

وأوضحت الوزارة، يسدد الطالب مبلغ 158 جنية، ولا يجوز الاعفاء من الرسوم المقررة، وفي حالة عدم السداد تقوم المدرسة باتخاذ الإجراءات القانونية، إضافة إلي طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية بقيمة 10 جنيهات لكل طالب ويتم وضعه علي الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحان.