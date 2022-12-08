البنك المركزي: أسعار النفط ارتفعت 2.3% خلال أسبوع

قال البنك المركزي المصري، إن أسعار النفط ارتفعت خلال الأسبوع الجاري بنسبة 2.3%، مسجلة أول ارتفاع أسبوعي لها في فترة شهر كامل لتستقر عند 85.57 دولارًا للبرميل، على خلفية زيادة الآمال بشأن تخفيف الصين من سياسة «زيرو- كوفيد» وقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية، لينتعش الطلب على النفط من جديد.

أسعار النفط

أضاف «المركزي» في تقريره الأسبوعي للتعليق على الأسواق: «سجلت أسعار النفط أكبر مكاسبها في يوم الأربعاء، بعد أن صرح مسؤول صيني كبير أن البلاد كانت تمر بـ مرحلة جديدة في محاربة متحور أوميكرون الأقل حدة من فيروس كورونا، وأيضا مع إشارة باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ من وتيرته لرفع أسعار الفائدة، مما يشير إلى أن الطلب على النفط قد يعود أقوى».

أضاف البنك المركزي: «في الوقت نفسه، كان المستثمرون يستعدون لاجتماع منظمة أوبك + يوم الأحد، حيث أبقى الأعضاء على معدل الإنتاج دون تغيير بعد أن لمَحت المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرون بأن خفض معدل الإنتاج هو بالأمر المطروح على الطاولة علاوة على ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة لأوروبا في بؤرة الاهتمام، حيث اتفق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على تحديد سقف أسعار النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، والذي لا يزال أعلى من السعر الذي حددته روسيا لبيع غالبية نفطها الخام».

تشديد السياسات النقدية

وخلال شهر نوفمبر، انخفض النفط بنسبة 9.91% على أساس شهري، حيث أدى تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية في بداية الشهر، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى زيادة المخاوف من تباطؤ في نمو الطلب العالمي، مما دفع بدوره إلى تراجع أسعار النفط.