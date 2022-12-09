«الصحة» تكشف عن أطعمة تزيد المناعة والشعور بالدفء.. بينها البرتقال والتونة

حرصت وزارة الصحة والسكان على تقديم مجموعة من التعليمات والإرشادات المتعلقة بزيادة مناعة الجسم خلال فصل الشتاء، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الوزارة في تقرير لها، هناك مجموعة من الأطعمة التي تعمل على زيادة الشعور بالدفء وتزيد من المناعة خلال فصل الشتاء، لافتة الى أن هذه الأطعمة هي الخضار والفاكهة وهي تعمل على حماية الجسم من أمراض الجهاز التنفسي وباقي أمراض فصل الشتاء.

«فيتامين ا»

وتابعت أنه يجب الاهتمام بتناول فيتامين ا، الذي يوجد في الجزر والقرع والخضروات الورقية، وفيتامين سي والجوافة والبرتقال واليوسفي والليمون، والطماطم، والفلفل الأخضر.

وأضافت الوزارة، أنه يجب الاهتمام بالاطعمة الغنية بالزنك، كالبقوليات والمكسرات والخضروات الورقية الداكنة، وأهمية الحصول على «فيتامين د» الموجود في منتجات الألبان والأسماك المختلفة مثل التونة والسلمون.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وحرصت الوزارة الصحة والسكان على طمأنة المواطنين بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، موضحة أن هناك استقرارًا في المنحنى الوبائي للفيروس، من حيث اصابات والوفيات علي مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة الى أنه على المواطنين ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام للحفاظ على الاستقرار.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من مصادرها المختلفة بشكل مباشر.