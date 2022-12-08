وزير الصحة يبحث التعاون مع شركتين دوليتين لتطوير المعامل

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم، مع السيدة مريم فيكتور نائب رئيس مجلس إدارة شركة «Perkin Elmer» الأمريكية، والدكتور محمد أبو النجا المدير العام لشركة «HVD» النمساوي، المتخصصتان بمجال الكيماويات التشخيصية واختبارات تحليل سلامة الأغذية والمياه والبحوث العلمية.

ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز سبل التعاون بمجال تطوير المعامل وتوطين صناعة المستلزمات والأجهزة المعملية.

وفي بداية الاجتماع، توجه وزير الصحة والسكان، بالشكر إلى قيادات ومسؤولي الشركتين، نظرًا لجهودهم المبذولة، خلال الفترة الماضية، في تقديم الدعم والتعاون للقطاع الصحي خلال جائحة فيروس كورونا، حيث ساهم الجانبين في تقديم الدعم للدولة المصرية، من خلال تجهيز 39 معمل على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى توفير كواشف الـ PCR الخاصة بتشخيص فيروس كورونا، علاوة على مجالات التعاون الأخرى بتوفير الأجهزة والكواشف الطبية بمبادرات رئيس الجمهورية، الأمر الذي يساهم في الإرتقاء بالمنظومة الصحية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع بحث التعاون بوضع خطة محددة تستهدف تطوير المعامل المركزية التابعة للوزارة، وعلى رأسها المعامل المركزية التي يجري تجهيزها بمدينة بدر، كما بحث الوزير، آليات العمل بالتعاون في توطين صناعة المسلتزمات المعملية، وفقًا لأحدث معايير الجودة العالمية.

وتابع أن الوزير، اطلع على معدلات الانجاز الخاصة بتجهيز معمل اختبارات التتابع الجيني «NGS»، حيث يستخدم في تشخيص الأورام والأمراض السرطانية والأمراض الوراثية، موضحًا أن هذا المعمل يُعد أول معمل من نوعه معتمد بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزير، وجه بتقديم كافة سبل التعاون والإمكانيات والموارد اللازمة للإنتهاء من تجهيزه، مؤكدًا أنه يمثل خطوة هامة للمساهمة في الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية.

وأكد «عبدالغفار» أن الجانبين بحثا التعاون في تجهيز معمل طبي متخصص بتشخيص مرض انيميا البحر المتوسط «الثلاسيميا»، كما تناول الاجتماع التعاون في توفير الكواشف اللازمة لعمل الاختبارات والفحوصات الطبية الخاصة بـ «الثلاسيميا»، لافتًا إلى أن الوزير، وجه باستمرار آفاق الدعم والتعاون بين الجانبين بهدف الإرتقاء بالقطاع الصحي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتور باسم عيسى مدير المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد ومدير المركز المصري لمكافحة الأمراض، وعدد من مسؤولي مراقبة وسلامة الأغذية بالشركتين.