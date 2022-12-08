سيف الدين شريف أول رئيس لاتحاد طلاب الجامعة الأهلية في أسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، الاهتمام بالاتحادات الطلابية في كلٍ من جامعة أسيوط وجامعة أسيوط الأهلية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية علي إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة في الانتخابات التي تزيد من وعيهم بمبادئ السياسة والديمقراطية.

أول رئيس اتحاد طلاب

جاء ذلك تعقيباً على التقرير المقدم له من الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عن النتيجة النهائية لانتخابات اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية، والتي أسفرت عن فوز سيف الدين شريف محمد، الطالب بكلية الهندسة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة الأهلية، ونائبه أحمد سامح عيد الطالب بكلية الطب البشري.

أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب

كما تم اختيار رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب كل من كليات الجامعة السبع، وهم على الترتيب أحمد محمود عبد الوديد، وعمرو خالد حسين بطب الأسنان، وعبد الله ممدوح عبد النبي وأحمد سامح عيد بطب بشري، وعلاء محمد فرغلي وروان أحمد حسن بكلية العلوم المالية والإدارية، وأحمد محمد عبد العال ومريم رضا حنفي بحاسبات ومعلومات، ولمياء سيد أحمد وفرح أحمد فاروق بكلية الألسن، وسيف الدين شريف محمد وميرونا سامر نظيم بكلية الهندسة، وميشيل مدحت حزمي وإياد صبري عبد اللطيف بكلية الصيدلة.