مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار في المحلة

لقي شاب في العقد الثالث من العمر، مصرعه أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من معبر غير شرعي، بمنطقة الشعبية التابعة بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحُرر محضر بالواقعة.

قطار يدهس شابا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف بمدينة المحلة الكبرى، بلاغا يفيد بمصرع شاب في العقد الثالث من العمر، أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، بمنطقة الشعبية، التابعة لقسم شرطة ثان المحلة.

معبر غير شرعي

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شاب يدعى «مصطفي. أ. ع» في العقد الثالث من العمر، أسفل عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بمنطقة الشعبية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على الأسباب والملابسات، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لإستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.