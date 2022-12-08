مصرع شاب قبل زفافه في حادث تصادم بالدقهلية.. «الحنة كانت النهاردة»

لقي شاب مصرعه في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، قبل ساعات من زفافه، وذلك أثناء ذهابه لشراء مستلزمات الفرح، إثر وقوع حادث تصادم أمام قاعة الأفراح بين موتوسيكل وسيارة نصف نقل على طريق «دكرنس - منية النصر»، بالقرب من قرية منشأة عاصم، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول شاب جثة هامدة إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية كان يستقلها وسيارة نصف نقل على طريق «دكرنس - منية النصر» أمام قاعة أفراح.

مصرع شاب قبل فرحه بساعات

وانتقل ضباط وحدة المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الشاب يُدعى هاني خالد السيد، 36 عامًا، ومقيم بقرية منشأة عاصم التابعة للمركز، وأنه كان في طريقه لشراء مستلزمات فرحه.

أسرة الشاب: كان متوجها لشراء مستلزمات الفرح

وأوضحت أسرة المتوفيى في محضر الشرطة أن المتوفى كان في طريقه لشراء مستلزمات فرحه، والمقرر له بعد ساعات، مشيرة إلى أن اليوم هو «يوم الحنة»، إلا أنه سيارة نصف نقل صدمته وتوفى في الحال، واتهم أفراد الأسرة صاحب السيارة بالتسبب في وفاته.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى منية النصر المركزي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.