الهلال الأحمر يفتح باب التسجيل للتدريبات المهنية لدعم المشروعات

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، فتح باب التسجيل بالتدريبات المهنية لدعم المشروعات المتمثلة في تركيبات كهربائية، وصيانة محمول وتكييف وتبريد، في إطار تنفيذ أنشطة وخدمات مشروع الصحة للجميع.

دعم أفراد المجتمع من جميع الجنسيات

وأضاف الهلال الأحمر أن المشروع يهدف إلى دعم أفراد المجتمع من جميع الجنسيات في الفئة العمرية من 18 سنة إلى 55 سنة، وتشجيعهم على الاعتماد علي الذات من خلال تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لبدء الالتحاق بسوق العمل من خلال دعم بدء المشروعات متناهية الصغر للمساعدة في توفير دخل مستدام، لافتا إلى أن المتفوقين بالتدريب سيكون لهم فرصة عمل للمساعدة في بدء مشروع متناهي الصغر.

استمارة التسجيل

ولفت الهلال الأحمر إلى أن استمارة التسجيل للتدريبات المهنيهة الحرفية المرفقة هنا تشمل ما يلي

- الاسم

- رقم الموبايل

- تاريخ الميلاد

- رقم الهوية

- تحديد أقرب منطقة سكنية لك من المناطق التالية «المعادي، 6 أكتوبر، أرض اللواء، عين شمس، التبة، العاشر من رمضان».

- تحديد نوع التدريب الذي يود الحصول عليه «تركيبات كهربائية، صيانة محمول، تكييف وتبريد».

- اختيار احدى الإجابات التالية «التدريب من أجل الحصول على وظيفة أو التدريب من أجل التعلم فقط، أو التدريب من أجل بدء مشروع صغير».