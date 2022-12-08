وفاة شاب قبل فرحه بساعات في الدقهلية.. التعزية على «فيسبوك» بنشر «دعوة الفرح»

شيع أهالي قرية «منشأة عاصم» مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، جنازة لأحد الشباب، الذي توفي في حادث قبل فرحه بساعات، وتداول أهالي القرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة كارت دعوة الفرح بجوار التعزية، وهو ما تسبب في حالة من الحزن الشديد بين الأهالي.

وتوفى هاني خالد السيد محمد إبراهيم، 35 عاما، حداد، ومقيم في قرية منشاة عاصم دائرة مركز منية النصر، بعد أن صدمته سيارة ربع نقل أثناء قيادته دراجة نارية، ووقع الحادث أمام قرية ميت الخولي مؤمن، وتوفي في الحال ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

الشاب كان يستعد لفرحه

وأكد أهالي قرية منشأة عاصم، أنّ المتوفي كان يستعد لفرحه، وكان يرقص على الحصان قبل الحادث بساعات وسط بهجة من أسرته وأصدقائه، وأطلقوا عليه «عريس الجنة»، فيما نشر عدد من أهالي القرية صورة دعوة الفرح بجوار تعزية لأسرة المتوفي حزنًا عليه.

كارت الفرح بجوار التعزية

ووضع العريس المتوفي صورته في كارت دعوة الفرح، وكتب عليها: «بنقول الدعوة عامة، فرحة أولاد أبو خالد بمنشأة عاصم، الفرحة المنتظرة 2022، يتشرف هاني الحداد بدعوة سيادتكم لحضور فرحة أولاد أبو خالد وذلك يوم الخميس 8/12/2022، أمام منزل العائلة».

تفاصيل حادث وفاة عريس الجنة في الدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيه النصر، بوقوع حادث تصادم ومصاب على طريق «منية النصر– الكردي»، أمام قرية ميت الخولي - دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين أنّ طرفي الحادث، طرف أول السيارة رقم «د ط ب 2933» قياده المدعو «محمد ع. م.»، 16 عام، طالبا في الصف الثاني الثانوي، ومقيم قرية ميت الخولى دائرة المركز، ولا يحمل رخصتي القيادة، ودراجه نارية دون لوحات معدنية قياده المدعو هاني خالد محمد إبراهيم، 35 عاما، حداد، ومقيم قرية منشأة عاصم دائرة المركز باتجاه منية النصر.

وبالفحص تبين أن سبب الحادث اختلال مقود عجله القيادة بيد قائد الدراجة النارية، مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالسيارة من الجانب الأيسر.

وبسؤال عم المتوفى، ويدعى القطب السيد محمد إبراهيم، 70 عاما، عامل ومقيم قرية منشأه عاصم دائرة المركز، أيد مضمون الفحص، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

وورد تقرير مفتش الصحة، يفيد أن سبب الوفاة نزيف بالمخ بسبب تهتك عظام الجمجمة ولا توجد شبهة جنائية بالوفاة.

وجري رفع أثار الحادث، والتحفظ على المركبتين على ذمة تصرفات النيابة العامة، وكلفت وحدة مباحث المركز بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر المحضر برقم 13837 لسنة 2022 جنح مركز منية النصر.