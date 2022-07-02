تشييع جثمان «عريس الجنة» ببنها بالزغاريد.. زفافه كان في العيد «فيديو»

ودع أهالي مدينة بنها، الشاب محمد المداح، المعروف إعلاميا بـ«عريس الجنة»، والذي لقي مصرعه مع صديقه ضابط الشرطة إيهاب خالد، في حادث تصادم بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، أثناء التوجه لشراء مستلزمات الزفاف أمس.

وخرجت جنازة «المداح» من مسجد عمر بن الخطاب ببنها، وسط زغاريد النساء، وتزينت سيارة نقل الموتي بالورود بدلا من سيارة العرس.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا لجنازة عريس الجنة ببنها محمد المداح، والذي لقي مصرعه قبل فرحه بأيام هو وصديقه إيهاب خالد الضابط بمديرية أمن قنا، حيث كانا في طريقهما إلى شراء مستلزمات الفرح، وتعرضا لحادث تصادم مروع على الطريق الزراعي، ولقيا مصرعهما، بينما أصيب صديق ثالث لهما.

ارتدى الكفن بدلا من بدلة الزفاف

وعبرت أسرة المتوفى محمد المداح عن حزنها، وتحول النحيب إلى زغاريد، وموكب الجنازة إلى زفة فرح، حيث تزينت عربة الإسعاف بالورود، وردد المشيعون الهتافات في وداعه، مؤكدين أنه كان في طريقه مع أصدقائه لشراء بدلة ومستلزمات الفرح، والذي كان مقررا إقامته ثاني أيام عيد الأضحى، وطالب والده المشيعين بالدعاء لابنه.

تفاصيل حادث مصرع عريس بنها

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية»، ومصرع شخصين وإصابة ثالث.

وتبين مصرع شخصين وإصابة ثالث، وأن المتوفيين هما إيهاب خالد ضابط شرطة من بنها ويعمل في مديرية أمن قنا، وصديقه محمد المداح وشهرته «بلية».