والدة «عريس الجنة» بالمنوفية: اتقتل قبل فرحه بشهر.. والقصاص هيبرد ناري»

كشفت والدة رمضان سعد ضحية الغدر، الذي لقي مصرعه على يد آخر قبل فرحه بشهر واحد، تفاصيل جديدة عن الوفاة، موضحة أن ابنها كان يقوم بتوصيل زوجة شقيقه إلى قرية مجاورة لقريتهم في مركز تلا بالمنوفية، وقام المتهم بالتربص له وانتظار الفرصة المناسبة وقام بقتله وضربه بطعنة نافذه في الصدر أودت بحياته، مؤكدة أن المتهم حاول الاعتداء على ابنها من قبل ولكن الأهالي تدخلوا، مشيرة إلى وجود خلافات سابقة ولا تستدعي المشاكل بين المتهم وابنها المجني عليه.

والدة رمضان: كان يجهز شقته للزواج

وأضافت والدة رمضان والذي أطلق عليه أصدقاءه «عريس الجنة»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن ابنها كان يقوم بتجهيز شقته استعداد لحفل زفافه والذي كان محددا له بعد شهر واحد من مقتله، مضيفة: «ابني اتقتل قبل يومين بس من كتب كتابه وقبل شهر واحد من جوازه وأنا عايزه حقه ومش هيبرد ناري من اللي قتله غير القصاص، وبطالب بسرعة القصاص العادل».

وأوضحت والدة رمضان سعد، أن ابنها كان يعمل في مزرعة للبيض ولا يعرف سوى العمل والسعي علي رزقه والبحث عن لقمة عيش حلال لمساعدة أسرته، وتجهيز شقته للزواج، مؤكدة أن شقيق المتهم حاول الاعتداء على أسرة الشاهد في الواقعة للضغط عليه وتغيير أقواله أو منعه من الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، ولكنه قام بتحرير محضر آخر في مركز تلا بهذه الواقعة.

القبض علي المتهم بقتل الشاب رمضان

ونجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنوفية، في إلقاء القبض على المتهم في الواقعة، بعد قيامه بارتكاب الجريمة وفراره هاربا من مكانها.

وكان مدير أمن المنوفية قد أمر بتشكيل فريق بحث جنائي للقبض على المتهم بعد هروبه، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت جهات التحقيق التحقيقات في الواقعة وسماع الشهود.