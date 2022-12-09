بعد غلق شارع ذاكر حسين المتجه لميدان إنبي.. اعرف الطرق البديلة

أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق شارع ذاكر حسين المتجه إلى ميدان إنبي بالقاهرة، بالتزامن مع تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية، حتى يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري، لذا تستعرض «الوطن» الطرق البديلة بعد غلق الشارع.

وكانت الإدارة العامة للمرور أغلقت شارع ذاكر حسين في اتجاه ميدان إنبي بالوصلة من شارع «عبدالله العربي» إلى شارع «محمد أحمد سليم» منذ يوم الثلاثاء الماضي.

الطرق البديلة بعد غلق شارع ذاكر حسين

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن الطرق البديلة بعد غلق شارع ذاكر حسين، وتحديداً لأصحاب المركبات القادمة من ناحية محور «عبدالله العربي» وترغب في السير بإتجاه شارع «ذاكر حسين» كالتالي:

1 - يتم الدخول في اتجاه اليمين إلى شارع «المستشار حافظ» ثم الدخول في اتجاه اليسار بإتجاه شارع «محمد أحمد سليم» ثم الدخول في اتجاه اليمين بإتجاه شارع «ذاكر حسين» ثم إتجاه ميدان إنبي.

2 - يتم الدخول في اتجاه اليمين بشارع «محمد فريد أبو الحديد» ثم الدخول يساراً بإتجاه شارع «محمد أحمد سليم» ثم الدخول في اليمين بإتجاه شارع «ذاكر حسين» بإتجاه ميدان إنبي.