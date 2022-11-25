تحويلات مرورية بمدينة نصر لتنفيذ إنشاءات مسار مونوريل العاصمة الإدارية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بمدينة نصر بالقاهرة، تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال مشروع «مونوريل العاصمة الإدارية»، في المنطقة بعد مسجد السلام المتجه لمحور الوفاء والأمل، بامتداد حسن المأمون.

تنفيذ أعمال المونوريل لمدة 48 ساعة

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة 48 ساعة، اعتباراً من غد السبت، على أن تكون التحويلات المرورية على النحو التالي:

الاتجاه القادم من محور أحمد الزمر امتداد حسن المأمون، يسلك يميناً فيما بعد محطة وقود وطنية، طريق مستحدث داخل أرض الوفاء والأمل، بطول 60 متر تقريباً، فيساراً تجاه امتداد حسن المأمون مرة أخرى، تجاه محور الوفاء والأمل، وستكمال سير المركبات.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.