الطرق البديلة بعد غلق «سفنكس» والأتوستراد لأعمال التوسعة والتطوير

أغلقت الإدارة العامة للمرور في القاهرة، شارع الصيانة المتفرع من طريق الأوتوستراد بالمجزر الآلي لشارع الجزائر؛ لتطوير طريق الأوتوستراد، وتنفيذ كوبري دوران للخلف أعلى الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلي.

وأوضحت الإدراة العامة للمرور، أنّ الأعمال تستلزم تحويل حركة المرور في اتجاه شارع المدبح؛ لتنفيذ القواعد الخرسانية للكوبري المشار إليه، بدءًا من الساعة الثانية عشرة صباح اليوم وحتى انتهاء فترة الأعمال.

ميدان سفنكس

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أعلنت استكمالها للأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبري 15 مايو، بالاتجاهين في نطاق محافظة الجيزة، من ضمن أعمال مشروع تطوير وتوسعة محور 26 يوليو البديل.

أعمال الغلق الكلي تستمر شهرًا

كانت الإدارة العامة للمرور في الجيزة، أوضحت أنّ تلك الأعمال تستلزم الغلق الكلي في ميدان سفنكس، وبالتحديد الاتجاه المؤدي لشارع أحمد عرابي؛ لربط جسم كوبري 15 مايو الحالي بالتوسعة الجديدة، لمدة تستمر شهرًا بدأت من الساعة 1 صباح الجمعة الماضي، وتستمر حتى صباح السبت 10 ديسمبر، على أن تكون الأعمال على مدار الـ24 ساعة ودون تم تعطيل الحركة المرورية.

وكانت أشارت الإدارة العامة لمرور الجيزة لإجراء التحويلات المرورية، إلي أن حركة السيارات القادمة من خلال شارع جامعة الدول العربية، وتريد استكمال السير لإتجاه شارع أحمد عرابى، تستكمل السير في شارع 26 يوليو في الطريق السطحي لكوبري 15 مايو، باتجاه فتحة الدوران الموجودة بأسفل الكوبري، ثم الدوران والعودة مرة أخرى لشارع 26 يوليو، حتى الوصول لشارع أحمد عرابي.

وعن حركة السيارات القادمة من شارع النيل وتريد السير في شارع كورنيش النيل لاتجاه ميدان الجلاء، تسير في شارع 26 يوليو، في الطريق السطحي لكوبري 15 مايو، باتجاه فتحة الدوران المستحدثة الموجودة أسفل الكوبري، ثم بعدها الدوران والعودة مرة أخرى لشارع 26 يوليو، حتى الوصول لشارع كورنيش النيل.

وتعين الإدارة العامة للمرور في القاهرة والجيزة، جميع الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال في المنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.