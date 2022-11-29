تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائري «القوس الغربي»

تقوم الإدارة العامة للمرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري «القوس الغربي» بمنطقة «كوبري 9 د» في المسافة من أعلى طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، وحتى وصلة المريوطية في الاتجاهين.

وبدأت التحويلات المرورية، اعتباراً من الساعة 4 مساء اليوم الثلاثاء، حتى الانتهاء من الأعمال، على النحو التالي:

تحويل الحركة المرورية للطريق الدائري القادم من طريق الواحات، باتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، للنزول لنفق حازم حسن، ومنه إلى طريق الإسكندرية الصحراوي، واستخدام محور 26 يوليو أو محور روض الفرج أو الطريق السياحي بديلاً عن الطريق الدائري.

بالنسبة للقادم من وصلة حازم حسن، من جهة طريق الإسكندرية الصحراوي، يجري تحويله بالكامل إلى مطلع الطريق الدائري، من حازم حسن، باتجاه طريق الواحات.

ويجري غلق مطلع الدائري من طريق الإسكندرية الصحراوي، للقادم من الإسكندرية باتجاه ميدان الرماية.

وتقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.