إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق «السويس- القاهرة»

أصيب 13 شخصاً في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق السويس في اتجاه منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتواصل الجهات المعنية التحقيق.

وكانت غرفة عمليات إدارة المرور تلقت إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ووجود عدد من المصابين على طريق السويس الجديد في اتجاه مصر الجديدة.

سيارات الإسعاف تنقل المصابين

وتم توجيه عدد من سيارات الإسعاف من التمركزات القريبة من موقع الحادث، لإجراء التأمين الطبي اللازم للمصابين في مكان الحادث، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمعاينة الحادث، وأفادت المعاينة بانقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عنه إصابة 13 شخصا، وتم نقلهم لمستشفى السلام لتلقي العلاج.

التحقيق فى ملابسات الحادث

ويواصل رجال المباحث تحرياتهم حول الحادث، والسماع لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث.