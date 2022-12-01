ارتفاع حصيلة ضحايا حادث طريق «القاهرة – السويس» إلى 4 وفيات

أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، بارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص، بطريق «القاهرة – السويس» إلى 4 وفيات، مشيراً إلى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالسويس.

تقديم الدعم الطبي للمصابين

وأكد تقديم الدعم الطبي للمصابين وإجراء الفحوصات والإشعات اللازمة، وإجراء تسكين للمصابين في قسم الطوارئ وتجهيز ما تطلب حالته للجراحات الفورية.

وكان طريق «القاهرة - السويس»، شهد حادث تصادم بين سيارة نقل بميكروباص، اليوم الخميس، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين بكمين الكيلو 109 بمدخل محافظة السويس.

الدفع بـ12 سيارة إلى موقع الحادث

وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالسويس، بالدفع بـ12 سيارة إلى موقع الحادث لتقديم الدعم الطبي ونقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت المعاينة الأولية للحادث، بأن سيارة نقل تحمل لوحات رقم «ع و ط 7581»، نام سائقها خلال القيادة ودخل على حارة الملاكي بكمين الكيلو 109 الكائن على طريق «القاهرة - السويس»، اتجاه السويس، واصطدم بمؤخرة السيارة الميكروباص رقم «ط س س 1598» فهشم حقيبة السيارة والمقاعد الخلفية ويمينها، ما أسفر عن وقوع وفيات وحالات إصابة تم نقلهم للمستشفى.

وجرى الاستعانة برجال الحماية المدنية لاستخراج المصابين والمتوفين من داخل حطام السيارة، حيث تم تقطيع أجزاء من الميكروباص ليتسنى للمسعفين إخراج الضحايا بعد تعطل الباب.