حادث طريق السويس.. إصابة 5 أفراد وانقسام السيارة إلى نصفين

انتهت النيابة العامة من معاينة حادث طريق السويس المروع، الذي أسفر عن 5 إصابات لمستقلي سيارتي ملاكي، جرى اصطدامهما بسبب السرعة الزائدة، ونتج عن الحادث تدمير السيارتين بشكل كامل، وأدت قوة التصادم إلى انشقاق الأولى إلى شطرين، ونقل جميع الركاب إلى المستشفى لعمل الإسعافات في حالة صحية سيئة.

تشكيل لجنة فنية من إدارة المرور لفحص الحادث

وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة فنية من إدارة المرور لفحص الحادث، وإعداد تقرير بنتائجه وموافاة النيابة العامة بنتائج الفحص، وطلبت من المستشفى التي يرقد داخلها المصابين لتلقي العلاج، معرفة تطورات الحالة الصحية لكل منهم، وخاصة سائقي السيارتين حتى يتسنى للنيابة العامة سماع أقوالهم.

بلاغ الحادث

ورد بلاغا لغرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث أعلى طريق السويس الصحراوي ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أوناش المرور ترفع آثار الحادث

ودفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من الأوناش، وجرى رفع حطام السيارتين وإعادة حركة المرور أمام السيارات بعد أن تسبب الحادث بتعطيل حركة السير حتى وصلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وحملت المصابين إلى المستشفى.