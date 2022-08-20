إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق السويس الصحراوي

شهد طريق السويس الصحراوي بنطاق محافظة القاهرة، حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى يتماثلوا الشفاء، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي حالات وفاة.

بلاغ بانقلاب سيارة على طريق السويس

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أعلى طريق السويس بعد كارتة هليوبلس بـ5 كيلو اتجاه السويس، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي حالات وفاة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وتبين أن سيارة ربع نقل انقلبت بالعمال وهو ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

رفع آثار الحادث من على الطريق

كما تم الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها لفترة طويلة بسبب الحادث.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها، فيما تم التحفظ على السيارة لفحصها، والسماع إلى المصابين وشهود العيان.