اختتام أعمال دورة «ألف معلم تربية دينية مسيحية» لتطوير طرق التدريس

اختتمت أعمال دورة جديدة ضمن المشروع التدريبي «ألف معلم تربية دينية مسيحية»، التي عقدت في بيت ماري لاند بمدينة الشروق، لمدة ثلاثة أيام، وتضمنت تدريب المعلمين على كيفية تدريس مادة التربية الدينية المسيحية باستخدام أحدث أساليب التعليم.

شارك في التدريب 175 معلم من عدد من الإدارات التعليمية بمحافظات القاهرة والجيزة والغربية.

تدريب ألف معلم تربية دينية مسيحية

تأتي أعمال تدريب «ألف معلم تربية دينية مسيحية»، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووزارة التربية والتعليم بهدف تطوير طرق تدريس مادة «الدين المسيحي».

الأصوام الكنسية

وفي سياق آخر، نوقشت في كلية الآداب جامعة الإسكندرية رسالة الماجستير المُقدمة من الباحث الراهب القمص بطرس البرموسي بعنوان «دراسة ونشر مخطوط مجمع قوانين لفرج الله الإخميمي- دراسة الأصوام نموذجًا».

حضر المناقشة عدد من رهبان الدير وأعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب والعديد من الباحثين المهتمين بالدراسات القبطية، وأكد الدكتور هاني خميس، عميد كلية الآداب، على أهمية البحث العلمي والدراسات القبطية.

جاء ذلك خلال استقباله الآباء الرهبان وأعضاء لجنة المناقشة، بمكتبه عقب انتهاء المناقشة، كما قدم التهنئة للباحث على نشر هذا المخطوط الأثري الهام.