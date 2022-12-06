الكنيسة تعلن موعد ومكان جنازة أسقف إيبارشية المنصورة

كشفت إيبارشية المنصورة في منشور لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن موعد جنازة الأنبا داود أسقف الايبارشية، الذي وفاته المنية، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

موعد جنازة الأنبا داود

ووفق بيان الإيبارشية، فإن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، سيترأس صلاة الجنازة على روح الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، غدا الأربعاء، بكاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة.

الأنبا داود

وكانت الكنيسة المصرية، أعلنت صباح اليوم عن وفاة الأنبا داود، أسقف ايبارشية المنصورة وتوابعها بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وقضي الأنبا داود في سلك الرهبنة نحو 32 عاما، منها 20 عام راعيًا لإيبارشية المنصورة.