حزب الجيل يناقش ملفاته مع «التنسيقية» قبل بدء الحوار الوطني

‎عقد حزب الجيل الديمقراطي، اجتماعا مع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مقر مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية بالمقطم، ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية، استعدادا للحوار الوطني.

وكشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن مناقشات الجلسة مع «التنسيقية»، والتي من بينها ملف لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، الذي تحدث فيه عن قوة التمثيل النيابي والالتزام بالقانون، الذي ينص على التفرغ الكامل للحياة النيابية دون الجمع مع أي منصب آخر، حتى يكون له الوقت الكافي لدراسة كل الملفات المطروحة على المجلس دون أي استثناء‎ات.

ملفات حزب الجيل

استعرض «الجيل» خلال جلسة التنسيقية، ملف مقترحات الحزب لتنمية الحياة الحزبية، وملف لجنة مباشرة حقوق الإنسان والحريات العامة‎، وكذلك لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المال، وجانب من ملف الصناعة وطرح المشاكلات التي تواجهه، مع التأكيد على أهمية تواجد خطة صناعية متكاملة تساعد في تقليل فاتورة الاستيراد الكبيرة التي تتحملها الدولة، مما ينعكس على توفير العملة الصعبة وخفض الأسعار.

ومن بين ما استعرضه حزب الجيل، كان ملف لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وأهداف واستراتيجيات الاستثمار للدولة في قطاعيها العام والخاص، والقطاعات الأولى تتواجد الدولة بها، وتوجيه الاستثمارات لها، والحوكمة وفصل الملكية عن الإدارة‎.

«جشع التجار» ضمن مناقشات «الجيل» مع «التنسيقية»

وجاء ملف النقابات والمجتمع الأهلي من ضمن مناقشات حزب الجيل مع «التنسيقية» والمحليات ودورها في رفع معدلات الرضا الشعبي، وملف غلاء الأسعار والذي أوضح فيه الحزب جشع التجار والتلاعب بالأسعار وكيفية التصدي لهم من وجهة نظر الحزب.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.